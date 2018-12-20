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Служба безопасности Украины заявила о задержании трех групп российских разведчиков

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SBU ametnik.

ФОТО: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации на брифинге, который состоится в ближайшие дни, передает Korrespondent.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении.

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