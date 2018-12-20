Дух Рождества: неожиданная отзывчивость пользователей Facebook поразила жителей дома престарелых

"Это прекрасно. Я бы хотела послать открытку всем, от кого получили рождественские поздравления", - говорит жительница дома престарелых Айли Холлстрем.

В доме престарелых живет около 60 людей. Персонал надеялся, что каждый получит по паре открыток. Сила социальных сетей стала для них неожиданностью.

"Мы не верили, что получим тысячи открыток. Это, наверно, обусловлено рождественским настроением и желанием людей принести радость пожилым людям", - говорит медсестра Нина Ярвисало.

Открытки поступали даже из Австралии

Открытки поступали из разных частей Финляндии и 200 из них даже из-за границы, в том числе из Австралии.

"Я даже не могла представить, что получим открытки из таких далеких стран. Я понимаю, что соседи посылают открытки друг другу, но из-за границы…" - говорит Айли Холлстрtм.

Некоторые не получают ни одной открытки

Сотрудники дома престарелых попросили людей отправлять открытки, потому некоторые их клиенты вообще не получают рождественских открыток.

"Мы хотели, чтобы они тоже смогли порадоваться открыткам. Для них в свое время было важным посылать и получать открытки, и мы хотим сохранить эту традицию", - говорит медсестра Нина Ярвисало.

Для Айли Холлстрем традиция рождественских открыток важна.

"Я отправляю каждое Рождество открытки близким и родственникам. Это очень важный жест, который приносит много радости. Когда получаю открытки, думаю, что кто-то меня помнит. Для меня не имеет значения, что получила открытку от незнакомого".

Часть открыток можно увидеть в общих помещениях дома престарелых, а часть раздали жителям. Открыток так много, что их посылают также в другие дома по уходу для престарелых Котка. В день поступает до 1500 открыток.