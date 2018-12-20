Правительство Эстонии одобрило установление безвизового режима с Косово

Глава МИД Свен Миксер предложил правительству одобрить позицию Эстонии, согласно которой Косово включат в число стран, граждане которых освобождаются от обязанности получать визу для посещения территорий стран ЕС на короткий срок до 90 дней в течение 180-дневного периода, передает Rus.ERR.