Правительство Эстонии одобрило установление безвизового режима с Косово
20 декабря 2018, 20:25
Глава МИД Свен Миксер предложил правительству одобрить позицию Эстонии, согласно которой Косово включат в число стран, граждане которых освобождаются от обязанности получать визу для посещения территорий стран ЕС на короткий срок до 90 дней в течение 180-дневного периода, передает Rus.ERR.
Эстония согласна с оценкой Европейской комиссией, что Косово выполнило все условия, необходимые для отказа от визового режима, и поддерживает предложение Еврокомиссии принять соответствующее постановление ЕС, отмечается в обзоре заседания правительства.