Чт, 20.12.2018
Это уже сигнализирует обществу о том, что эстонцев здесь будто и не ждут. Ильмар Томуск
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство Эстонии одобрило установление безвизового режима с Косово

Правительство Эстонии одобрило установление безвизового режима с Косово

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Косово. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Глава МИД Свен Миксер предложил правительству одобрить позицию Эстонии, согласно которой Косово включат в число стран, граждане которых освобождаются от обязанности получать визу для посещения территорий стран ЕС на короткий срок до 90 дней в течение 180-дневного периода, передает Rus.ERR.

Эстония согласна с оценкой Европейской комиссией, что Косово выполнило все условия, необходимые для отказа от визового режима, и поддерживает предложение Еврокомиссии принять соответствующее постановление ЕС, отмечается в обзоре заседания правительства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ