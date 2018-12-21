Можно ли обойтись при покупке недвижимости без договора бронирования?

Договор бронирования - письменное соглашение между потенциальным покупателем и продавцом, согласно которому продавец недвижимого имущества обязуется не продавать его никому, кроме потенциального покупателя.

Время действия договора бронирования стороны могут использовать это время для подготовки сделки. Такие договоры широко используют девелоперские компании, а также бюро недвижимости.

Каждая сделка и каждый договор влекут за собой определенные риски

Возможными рисками нельзя пренебрегать, но хорошо составленный и оформленный договор может снизить вероятность возникновения рисков. При купле-продаже недвижимости наиболее безопасно заключать все соглашения нотариально.

«Договоры бронирования занимают важное место на рынке недвижимости и, на мой взгляд, способствуют нормальному функционированию рынка», - сказал заведующий Северо-Эстонским отделением фирмы Domus Kinnisvara Рандо Ванавески.

В то же время, по словам Ванавески, часто путают предварительный договор и договор бронирования, ошибочно считая, что все не заверенные нотариусом договоры недействительны, и заключать их не имеет смысла. На самом деле это не так, и заключить незаверенный договор бронирования, целью которого является приостановление активных продаж на определенный период, более чем полезно.

В договор бронирования нельзя включать обязательство заключить договор купли-продажи недвижимости

Договор бронирования не предусматривает того, что продавец и покупатель обязаны заключить договор купли-продажи. Для этой цели существует предварительный договор, для которого закон предусматривает обязательную нотариальную форму.

Договор бронирования используется, если решение о покупке еще не является окончательным и зависит, например, от получения займа в банке или других обстоятельств. Если потенциальный покупатель решит не приобретать зарезервированное имущество, то плата за бронирование останется у продавца.

Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое на основании договора о бронировании, продавец получает за резервирование недвижимости. Его величина зависит от того, на какой срок забронирована недвижимость. Важным фактором является и наличие других заинтересованных в покупке людей.

Дает ли договор бронирования стопроцентную гарантию?

По словам Ило-Ханны Керес, адвоката из адвокатского бюро Glikman Alvin Levin, договор бронирования не дает 100% -ную гарантию. Вместо заключения нотариально заверенного договора бронирования, Керес рекомендует заключить обязательственно-правовой договор.

В случае нарушения договора бронирования, покупатель не может требовать заключения договора купли-продажи, считают адвокаты из адвокатской группы Avokaado, но может потребовать возвращения платы за уплаты штрафа, если об этом была договоренность заранее.