В Эстонии застрелили 21 волка
20 декабря 2018, 21:45
В нынешнем сезоне охотники застрелили в Эстонии 21 волка, еще семь волков застрелены на основании специальных лицензий.
По состоянию на четверг в Пярнумаа отстрелены шесть волков, в том числе два по лимитам и четыре на основании специальных лицензий, в Ярвамаа четыре по лимиту, в Ляэнемаа один по лимиту и два по специальным лицензиям, на Сааремаа один по лицензии и два по спецразрешениям, свидетельствует статистика отстрелов.
По лицензии отстрелены по два волка в Ида-Вирумаа и Валгамаа, три в Тартумааа, а в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа на основании специальной лицензии убиты по одному волку.
Согласно лимиту, в этом сезоне охотникам разрешен отстрел в Эстонии в общей сложности 38 волков.