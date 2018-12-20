В Эстонии застрелили 21 волка

По состоянию на четверг в Пярнумаа отстрелены шесть волков, в том числе два по лимитам и четыре на основании специальных лицензий, в Ярвамаа четыре по лимиту, в Ляэнемаа один по лимиту и два по специальным лицензиям, на Сааремаа один по лицензии и два по спецразрешениям, свидетельствует статистика отстрелов.