Чт, 20.12.2018
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В Эстонии застрелили 21 волка

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Охотник.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В нынешнем сезоне охотники застрелили в Эстонии 21 волка, еще семь волков застрелены на основании специальных лицензий.

По состоянию на четверг в Пярнумаа отстрелены шесть волков, в том числе два по лимитам и четыре на основании специальных лицензий, в Ярвамаа четыре по лимиту, в Ляэнемаа один по лимиту и два по специальным лицензиям, на Сааремаа один по лицензии и два по спецразрешениям, свидетельствует статистика отстрелов.

По лицензии отстрелены по два волка в Ида-Вирумаа и Валгамаа, три в Тартумааа, а в Рапламаа и Ляэне-Вирумаа на основании специальной лицензии убиты по одному волку.

Согласно лимиту, в этом сезоне охотникам разрешен отстрел в Эстонии в общей сложности 38 волков.

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