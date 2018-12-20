Школьная реформа в Ида-Вирумаа способствует превращению эстонских детей в русскоязычных?

Так министр государственного управления Янек Мягги отозвался о ситуации с Ярвеской гимназией в Кохтла-Ярве, где со следующего года школьники будут учиться в единой государственной гимназии, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Министр выразил опасение, что таким образом в городе будет упразднена чисто эстонская среда обучения.

Директор Йыхвиской государственной гимназии Татьяна Айт отметила, что у учеников есть выбор учиться 100% на эстонском языке или 60/40 – на русском, а то, что школьники обоих направлений часто учатся вместе, проблем не создает.