Чт, 20.12.2018
Это уже сигнализирует обществу о том, что эстонцев здесь будто и не ждут. Ильмар Томуск
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Школьная реформа в Ида-Вирумаа способствует превращению эстонских детей в русскоязычных?

Школьная реформа в Ида-Вирумаа способствует превращению эстонских детей в русскоязычных?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Министр госуправления Янек Мягги после посещения Ида-Вирумаа заявил в интервью ERR об оставшемся у него впечатлении, что школьная реформа в регионе способствует превращению эстонских детей в русскоязычных.

Так министр государственного управления Янек Мягги отозвался о ситуации с Ярвеской гимназией в Кохтла-Ярве, где со следующего года школьники будут учиться в единой государственной гимназии, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Министр выразил опасение, что таким образом в городе будет упразднена чисто эстонская среда обучения.

Директор Йыхвиской государственной гимназии Татьяна Айт отметила, что у учеников есть выбор учиться 100% на эстонском языке или 60/40 – на русском, а то, что школьники обоих направлений часто учатся вместе, проблем не создает.

Министр образования Майлис Репс, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила, что в свое время было решено, что в гимназии Кохтла-Ярве будут учиться русские и эстонские дети, чтобы их знание государственного языка позволяло успешно поступать в университеты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ