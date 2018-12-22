Успеть за один день: советы по срочному обновлению интерьера

Большинство из нас привыкли считать интерьер дома или квартиры понятием статичным. Сделали ремонт и следующие несколько лет наслаждаемся его неизменностью и однообразием. А если возникает желание изменить привычный вид окружающего пространства, то зачастую сталкивается с нехваткой времени и денежных средств.

С идеями дизайнера, десять лет проработавшей во Франции, вы сможете совершить перемены в доме в зависимости от настроения и пожеланий вашей семьи. Изменения — всегда к лучшему!

Попробуйте перекрасить линолеум в модные цвета, переставьте мебель, повесьте зеркала или новые шторы, сшейте цветные чехлы для подушек, оклейте свободную стену контрастирующими с остальными стенами по цвету обоями, раскрасьте холодильник или детали мебели, соорудите цветочные горшки из подручных средств...