Пт, 21.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1951-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1951-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Знаковым строением 1951-го года выбран санаторий «Пюхаярве» в Отепяэ, Валгамаа. Проект: Антон Соанс, Алар Котли, 1947-48. Строительство: 1948 - 1951. Перестройка в Pühajärve SPA & Puhkekeskus:  Alver Arhitektid, 2002–2013.

Имеющий слегка сталинский вид туберкулезный санаторий «Пюхаярве» был построен на месте домика для туристов, который был уничтожен в ходе войны. При строительстве использовались старые стены, которые были достроены и украшены свойственным эпохе декором. После восстановления независимости дом отдыха постоянно менялся. Например, в угловой башне было построено кафе со стеклянными стенами. Добавился спроектированный под руководством Андреса Алвера бассейн, на примере которого демонстрировалось, что древесину можно использовать и во влажных помещениях, и который заслужил на первом эстонском конкурсе деревянной архитектуры специальную премию за клееную древесину.    

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