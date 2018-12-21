Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1951-й

Имеющий слегка сталинский вид туберкулезный санаторий «Пюхаярве» был построен на месте домика для туристов, который был уничтожен в ходе войны. При строительстве использовались старые стены, которые были достроены и украшены свойственным эпохе декором. После восстановления независимости дом отдыха постоянно менялся. Например, в угловой башне было построено кафе со стеклянными стенами. Добавился спроектированный под руководством Андреса Алвера бассейн, на примере которого демонстрировалось, что древесину можно использовать и во влажных помещениях, и который заслужил на первом эстонском конкурсе деревянной архитектуры специальную премию за клееную древесину.