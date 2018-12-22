Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1952-й

В 1952-м году это здание, которое сейчас называют старым, было не просто новым, а вообще с иголочки, только что достроенное! Лучшее здание 1952 года - Дом радио. Старый Дом радио на Крейцвальди, 16 в Таллинне. Проект: Эльмар Лохк, 1939; Григорий Шумовский, 1950. Строительство: 1938-1940, 1950-52.

Старый Дом радио является типичным примером того, как в новых идеологических условиях достраивались оставшиеся недостроенными из-за войны строения. К строительству собственного дома для образованного в 1934 году Государственного радиовещания приступили в 1939 году. Фасад спроектированного архитектором Эльмаром Лохком функционалистского здания открывался через тогдашнюю улицу Фельманна (этот отрезок впоследствии был закрыт в связи со строительством нового дома радио) с видом на разбиваемый в то время Полицейский парк. К началу войны была построена только коробка здания.

ФОТО: In Nomine