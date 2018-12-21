Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке

"Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу, обнародованном в четверг, 20 декабря.

По словам Мэттиса, правильным для него будет покинуть свой пост. "Я верю, что мы должны быть решительными и четкими в отношениях с теми странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим", - отмечает Мэттис, в своем письме указывая на Китай и Россию.

В тот же день Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван, сообщает DW.com. Между тем, решение Трампа о выводе американских войск из Сирии вызвало критику со стороны ряда членов Сената США. Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в обращении сенаторов, направленном в администрацию президента.

Ранее, 14 октября, в эфире телеканала CBS Трамп уже упоминал возможную отставку Джеймса Мэттиса. The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом. The New York Times в свою очередь сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном.