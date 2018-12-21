Нетрезвый велосипедист попал под машину
21 декабря 2018, 7:20
В четверг, 20 декабря, в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 18.35 в Тамсалу на перекрестке улиц Техника и Мюнтери. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний велосипедист проигнорировал знак «Уступи дорогу» и оказался на пути у двигавшегося по главной дороге автомобиля Opel Insignia, которым управлял 48-летний мужчина.
Велосипедиста доставили в Ракверескую больницу.