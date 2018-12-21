Нетрезвый велосипедист попал под машину

Инцидент имел место около 18.35 в Тамсалу на перекрестке улиц Техника и Мюнтери. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний велосипедист проигнорировал знак «Уступи дорогу» и оказался на пути у двигавшегося по главной дороге автомобиля Opel Insignia, которым управлял 48-летний мужчина.