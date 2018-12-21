Пт, 21.12.2018
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Нетрезвый велосипедист попал под машину

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Скорая помощь.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В четверг, 20 декабря, в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18.35 в Тамсалу на перекрестке улиц Техника и Мюнтери. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний велосипедист проигнорировал знак «Уступи дорогу» и оказался на пути у двигавшегося по главной дороге автомобиля Opel Insignia, которым управлял 48-летний мужчина.

Велосипедиста доставили в Ракверескую больницу.

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