Рыйвас: первое место Тоом говорило бы о поддержке Ратасом антиэстонской политики

По словам Рыйваса, ни для кого не секрет, что на протяжении почти пяти лет, проведенных в Европарламенте, Яна Тоом большую часть времени занималась политикой, противоречащей позиции Эстонии. «Начиная с вопросов языка и гражданства и заканчивая теплыми отношениями с режимами Асада и Путина — этим Тоом зачастую наносит ущерб как Эстонии, так и единству Европы», - сообщил Рыйвас в соцсетях.

Если на предстоящих выборах в Европарламент Яна Тоом возглавит список Центристской партии, по оценке Рйываса, это будет говорить о том, что Юри Ратас поддерживает антиэстонскую политику Тоом.

«Я слышал, что все-таки есть и другие кандидаты. Отстаивать будущее Эстонии в Европарламенте могут лишь семь человек. Что будет, если на этот раз страну представят люди, которые будут активнее отстаивать интересы Европы и Эстонии», - размышляет Рыйвас.