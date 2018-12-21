Рыйвас: первое место Тоом говорило бы о поддержке Ратасом антиэстонской политики

Таави Рыйвас, планирующий принять участие в выборах в Европарламент в рядах Партии реформ, считает, что если первым номером Центристской партии станет Яна Тоом, это будет говорить о поддержке председателем партии Юри Ратасом антиэстонской политики, пишет Postimees.
По словам Рыйваса, ни для кого не секрет, что на протяжении почти пяти лет, проведенных в Европарламенте, Яна Тоом большую часть времени занималась политикой, противоречащей позиции Эстонии. «Начиная с вопросов языка и гражданства и заканчивая теплыми отношениями с режимами Асада и Путина — этим Тоом зачастую наносит ущерб как Эстонии, так и единству Европы», - сообщил Рыйвас в соцсетях.
Если на предстоящих выборах в Европарламент Яна Тоом возглавит список Центристской партии, по оценке Рйываса, это будет говорить о том, что Юри Ратас поддерживает антиэстонскую политику Тоом.
«Я слышал, что все-таки есть и другие кандидаты. Отстаивать будущее Эстонии в Европарламенте могут лишь семь человек. Что будет, если на этот раз страну представят люди, которые будут активнее отстаивать интересы Европы и Эстонии», - размышляет Рыйвас.
На предстоящих выборах в Европарламент список Партии реформ возглавит бывший премьер-министр Андрус Ансип, следом за которым идут Таави Рыйвас и Урмас Паэт.