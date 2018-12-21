В ОБСЕ заявили о серьезных нарушениях прав человека в Чечне

По ее словам, доклад Бенедека подтверждает верность утверждений "о травле и преследованиях, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях" в Чечне. Жертвами становятся представители сообщества ЛГБТИ, правозащитники, юристы, независимые СМИ и общественные организации, пишет DW.com.

Во время работы Бенедека в России власти не оказывали ему необходимой помощи, отказываясь сотрудничать в рамках Московского механизма, подчеркнула Роже-Лакан.

"Атмосфера безнаказанности"

В докладе Бенедека отмечено, что в Чечне "существует атмосфера безнаказанности, которая наносит ущерб любой ответственности за нарушения прав человека". Российские правоохранительные органы не расследуют преступления в Чечне, потому что республика "рассматривается как особый случай и область, являющаяся исключением… где особый режим безнаказанности допускается ради стабильности".

России рекомендовано начать "расследование действий правительства Чеченской республики в отношении ЛГБТИ-лиц в целом, а также, в частности, по уголовному делу о предполагаемых нарушениях прав Максима Лапунова", и в отношении предполагаемых внесудебных казней 27 мужчин чеченскими силами безопасности в январе 2017 года в Грозном.