РФ отказывается возвращать вывезенные после войны ценности

По словам Кононова, российские музеи иногда приобретают на собственные деньги или средства из бюджета ранее похищенные экспонаты, которые потом находятся на американских и европейских аукционах, пишет DW.com .

Ранее российское издание "Известия" написало, что в Германии настаивают на возврате Россией вывезенных после войны культурных объектов. В их числе - находки археолога Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад (крупное собрание доисторических золотых изделий). Сообщая об этом, газета сослалась на посольство ФРГ в Москве, которое в свою очередь передало слова уполномоченной правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моники Грюттерс.

Вопрос о возвращении предметов искусства, вывезенных в СССР, в 2013 году подняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сейчас, как следует из слов представителей немецкого кабинета министров, которые приводит российское издание, Берлин "будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ". В Германии считают, что культурные объекты, "воплощающие выдающиеся достижения нации", не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что, в частности, подтверждают Гаагские правила ведения войны от 1907 года. Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой заявил, что обмен трофейными ценностями не может обсуждаться, пока между Москвой и Берлином нет "политического диалога".