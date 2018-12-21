Новержцы обиделись на россиянинa

Логинов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, уступив только Йоханнесу Бо. В общем зачете россиянин также идет вторым после норвежца.

«Я держу свои мысли о нем при себе. Мы ничего не можем поделать с тем, что он выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет», – рассказал Йоханнес Бо в эфире программы Dagsrevyen 21 на телеканале NRK.

«Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила: два года - и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его», – отметил Тарьей Бо.