Основные действующие лица аферы в банке Danske любили дорогую недвижимость

Роскошные дома и дорогие квартиры в элитных районах Таллинна – основные действующие лица аферы в банке Danske Danske ценили фешенебельную недвижимость, пишет Majandus24.
Несмотря на то, что задержанные на этой неделе бывшие сотрудники банка Danske, подозреваемые в отмывании денег, хранят молчание, постепенно стали появляться некоторые подробности. Согласно подозрениям, один из подозреваемых незаконным путем заработал сотни тысяч евро.
Весной этого года работавшая ранее в эстонском филиале банка Danske Анна Куриленко (38) приобрела себе квартиру в новом столичном многоквартирном доме на Пирита-теэ. Самые дешевые квартиры в нем стоили не менее 200 000 евро, а самые дорогие в несколько раз дороже. Позади дома находится теннисный корт, а на крыше здания установлены солнечные панели.
Примерно восемь месяцев спустя Центральная криминальная полиция задержала Куриленко в качестве подозреваемой по делу об отмывании денег. В то же время суд установил ипотеку на ее квартиру на сумму в 427 000 евро в пользу Эстонской Республики.
По данной сумме можно судить о примерном доходе, полученном Куриленко криминальным путем. Конечно, это не конечная сумма, так как ранее прокуратура сообщила, что, кроме недвижимости, были также арестованы наличные и находившиеся на банковских счетах деньги, а также автомобили. Прокуратура пока не комментирует, какое именно имущество и в каких объемах было арестовано.
В то же время прокурор Марек Вахинг говорил, что общая стоимость арестованного имущества составляет 1,5 млн евро. На долю Куриленко приходится примерно треть этой суммы.
В телефонном разговоре Куриленко всячески отрицала свою причастность к финансовым махинациям. «Не думаю, что должна обсуждать с вами данную тему, - сказала она. - Есть конкретные люди и учреждения, с кем я должна об этом говорить. Но точно не с прессой».
На вопрос о том, ошиблась ли прокуратура в своих действиях, Куриленко ответила, что следствие все покажет.
Также Куриленко сообщила, что не знает, имел ли бывший руководитель отдела частного и зарубежного банкинга Юрий Кидяев, а также прочие сотрудники доход, полученный криминальным путем.
Куриленко была единственной из десяти подозреваемых, кто ответил на звонки Postimees. Как и днем ранее, остальные подозреваемые всячески избегали общения с прессой.
Недвижимость переписывали на супругов
Согласно данным в крепостной книге, во вторник и среду в отношении недвижимости некоторых из подозреваемых было подано заявление о закреплении недвижимости. Вероятнее всего, это говорит об установлении ипотеки со стороны суда.
Например, информация о закреплении недвижимости имеется в случае с принадлежащей Евгению Агневщикову квартире в центре Таллинна, а также такая пометка имеется у пяти квартир Михаила Мурникова. Такие же пометки имеет принадлежащая Марко Тедеру и Ольге Четвериковой недвижимость.
В то же время арестовано и имущество их супругов или спутников жизни. В некоторых случаях принадлежавшая ранее обоим супругам недвижимость в течение прошлого года, когда в банке Danske заподозрили неладное, была переписана на кого-то одного из них.
К примеру, если раньше находящаяся в Кадриорге квартира принадлежала обеим супругам Мурниковым, то летом прошлого года она была переписана на имя жены. Дом Кидяева, располагающийся под Таллинном, также записан на жену.
Имена подозреваемых в масштабной афере стали известны на этой неделе. Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Айвар Рехе покинул Bigbank
Приступивший к работе советником Bigbank летом прошлого года Айвар Рехе в прошлом месяце покинул должность.
Рехе, руководивший эстонским филиалом Sampo и Danske десять лет подряд, в то время когда они были превращены в канал для денежных переводов нерезидентов с востока в западные офшоры, ушел с поста советника Bigbank.
Председатель совета Bigbank AS Парвел Пруунсильд подтвердил информацию. «Отвечает действительности. Не могу сказать с точностью до даты, с какого времени он больше не работает советником, но думаю, что где-то уже с прошлого месяца», - сказал Пруунсильд. По его словам, Рехе ушел с должности по собственному желанию. На вопрос, был ли его уход связан со следствием по делу Danske, Пруунсильд ответил, что абсолютно нет.