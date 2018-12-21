Основные действующие лица аферы в банке Danske любили дорогую недвижимость

Айвар Рехе покинул Bigbank

Приступивший к работе советником Bigbank летом прошлого года Айвар Рехе в прошлом месяце покинул должность.

Рехе, руководивший эстонским филиалом Sampo и Danske десять лет подряд, в то время когда они были превращены в канал для денежных переводов нерезидентов с востока в западные офшоры, ушел с поста советника Bigbank.

Председатель совета Bigbank AS Парвел Пруунсильд подтвердил информацию. «Отвечает действительности. Не могу сказать с точностью до даты, с какого времени он больше не работает советником, но думаю, что где-то уже с прошлого месяца», - сказал Пруунсильд. По его словам, Рехе ушел с должности по собственному желанию. На вопрос, был ли его уход связан со следствием по делу Danske, Пруунсильд ответил, что абсолютно нет.