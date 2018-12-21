При пожаре в двухэтажном доме погиб человек

В 5.34 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Пикевере. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одна из квартир двухэтажного дома. Вошедшая в квартиру пара спасателей в снаряжении для дымового погружения вынесла наружу тело погибшего человека.