При пожаре в двухэтажном доме погиб человек
21 декабря 2018, 9:23
В волости Вяйке-Маарья Ляэне-Вируского уезда рано утром в пятницу при пожаре погиб человек.
В 5.34 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Пикевере. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одна из квартир двухэтажного дома. Вошедшая в квартиру пара спасателей в снаряжении для дымового погружения вынесла наружу тело погибшего человека.
По сообщению пресс-секретаря Идаского спасательного центра, в квартире горели лежавшие перед плитой одежда и мусор. Пожар был ликвидирован к 7.10. Подробности и причины пожара выяснятся в ходе расследования.