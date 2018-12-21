Пт, 21.12.2018
Нам нужно начинать привыкать к митингам и протестам. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • При пожаре в двухэтажном доме погиб человек

При пожаре в двухэтажном доме погиб человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В волости Вяйке-Маарья Ляэне-Вируского уезда рано утром в пятницу при пожаре погиб человек.

В 5.34 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Пикевере. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одна из квартир двухэтажного дома. Вошедшая в квартиру пара спасателей в снаряжении для дымового погружения вынесла наружу тело погибшего человека.

По сообщению пресс-секретаря Идаского спасательного центра, в квартире горели лежавшие перед плитой одежда и мусор. Пожар был ликвидирован к 7.10. Подробности и причины пожара выяснятся в ходе расследования.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ