Новогодний прием мэра Кохтла-Ярве начался со свиста

Около пяти часов вечера 19 декабря примерно два десятка протестующих, вооружившись плакатами, разместились перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Перед тем как войти туда, приглашенным гостям и мэру города Людмиле Янченко пришлось слушать выкрики Astu tagasi! («В отставку!») и даже свист.

Поначалу протестующие опасались, что информация о пикете распространится и больше всего возмущающих их депутатов и мэра проведут в здание через запасной вход. Однако все прибывшие выбрали главный вход, избегали вступать в разговор с пикетчиками и делали каменное лицо, притворяясь, будто не замечают ничего необычного. Исключением не стала и сама мэр города, которая возмущала протестующих больше всего.

«Дело не только в мэре. В горсобрании немало членов, которые, несмотря на свой солидный пенсионный возраст, занимают удобные и хорошо оплачиваемые директорские должности в курируемых городом учреждениях и голосуют, как прикажет работодатель, препятствуя как развитию города, так и изменению всей системы управления в сторону большей честности и прозрачности», - сказал член оппозиции горсобрания Эдуард Одинец.