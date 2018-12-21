Новогодний прием мэра Кохтла-Ярве начался со свиста

В Кохтла-Ярвеском горсобрании, как и предполагалось, не прошел вотум недоверия мэру города Людмиле Янченко. Присутствовавшие на заседании горсобрания протестующие решили продолжить борьбу и устроить пикет в месте проведения новогоднего приема мэра, чтобы все гости это увидели, пишет «Северное побережье».
Около пяти часов вечера 19 декабря примерно два десятка протестующих, вооружившись плакатами, разместились перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Перед тем как войти туда, приглашенным гостям и мэру города Людмиле Янченко пришлось слушать выкрики Astu tagasi! («В отставку!») и даже свист.
Поначалу протестующие опасались, что информация о пикете распространится и больше всего возмущающих их депутатов и мэра проведут в здание через запасной вход. Однако все прибывшие выбрали главный вход, избегали вступать в разговор с пикетчиками и делали каменное лицо, притворяясь, будто не замечают ничего необычного. Исключением не стала и сама мэр города, которая возмущала протестующих больше всего.
«Дело не только в мэре. В горсобрании немало членов, которые, несмотря на свой солидный пенсионный возраст, занимают удобные и хорошо оплачиваемые директорские должности в курируемых городом учреждениях и голосуют, как прикажет работодатель, препятствуя как развитию города, так и изменению всей системы управления в сторону большей честности и прозрачности», - сказал член оппозиции горсобрания Эдуард Одинец.
Протестовавшие считают, что эта акция не станет разовым мероприятием, и пикеты будут проходить и впредь. Они надеются, что тех, у кого достаточно смелости для публичного протеста против властной верхушки Кохтла-Ярве, станет больше.