Департамент не сдается, адвокатские гонорары лишь увеличиваются

Все началось с того, что собственник дома Кримм был недоволен тем, что проектировщик в 2010 году забыл о дренаже во время строительства четырехполосного перекрестка улицы Эхитаяте-теэ и Таллиннского шоссе, и в то же время у обочины дороги исчезла канава, в которой скапливалась вода. Это принесло с собой подтопления во дворе Кримма, а с течением лет вода нанесла повреждения его дому, расположенному на Таллиннском шоссе, 99.

Начались длившаяся несколько лет переписка с госучреждением и судебное разбирательство, которое в сентябре прошлого года привело к заключению соглашения. Департамент шоссейных дорог согласился с предложенным Госсудом компромиссом – компенсировать Кримму 30 000 евро, а также судебные издержки в размере 2000 евро.

Но после этого Кримм написал в Pärnu Postimees мнение, в котором раскрыл закулисье длительного судебного дела. В числе прочего, он заявил, что дом был непригоден для жилья еще до инцидента.

После этого Департамент шоссейных дорог подал ходатайство об аннулировании заключенного несколько месяцев назад соглашения, но служители Фемиды решили оставить заявление без удовлетворения, и компромисс сохранил свою силу.

Однако в январе спор вновь выйдет на судебный путь. Департамент шоссейных дорог требует в Пярнуском уездном суде, чтобы Кримм вернул те самые 32 000 евро вместе с пеней и судебными издержками. Кримм говорит, что речь идет о сумме около 50 000 евро.

Юрист Департамента шоссейных дорог Кятлин Стиккерманн объяснила нынешнее требование вернуть деньги именной тем мнением, опубликованным 31 октября прошлого года в Pärnu Postimees под заголовком «Чемпионат главных лгунов». Причиной послужило признание Кримма о том, что он представил суду ложные сведения, а в действительности его дом пострадал и стал непригодным для проживания еще за несколько лет до начала строительных дорог в 2010 году. То есть его требование было основано на ложных данных и продиктовано жаждой мести.

Кримм не скрывает, что целью его публикации была попытка излить свою злость на противную сторону, и на это у него была причина. «Я хотел им отомстить за то, что они восемь лет врали и выкручивались», - ссылается Кримм на многолетний судебный процесс, который он вел, чтобы получить возмещение ущерба за поврежденный дом.