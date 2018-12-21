Департамент не сдается, адвокатские гонорары лишь увеличиваются

Житель Пярну Пеэтер Кримм выиграл в Государственном суде спор против Департамента шоссейных дорог и 32 000 евро в виде компенсации за поврежденный в ходе дорожного строительства дом. Однако департамент не сдался и вывел спор на новый круг судебных разбирательств, объяснив, что Кримм лжет, пишет Pärnu Postimees.
Все началось с того, что собственник дома Кримм был недоволен тем, что проектировщик в 2010 году забыл о дренаже во время строительства четырехполосного перекрестка улицы Эхитаяте-теэ и Таллиннского шоссе, и в то же время у обочины дороги исчезла канава, в которой скапливалась вода. Это принесло с собой подтопления во дворе Кримма, а с течением лет вода нанесла повреждения его дому, расположенному на Таллиннском шоссе, 99.
Начались длившаяся несколько лет переписка с госучреждением и судебное разбирательство, которое в сентябре прошлого года привело к заключению соглашения. Департамент шоссейных дорог согласился с предложенным Госсудом компромиссом – компенсировать Кримму 30 000 евро, а также судебные издержки в размере 2000 евро.
Но после этого Кримм написал в Pärnu Postimees мнение, в котором раскрыл закулисье длительного судебного дела. В числе прочего, он заявил, что дом был непригоден для жилья еще до инцидента.
После этого Департамент шоссейных дорог подал ходатайство об аннулировании заключенного несколько месяцев назад соглашения, но служители Фемиды решили оставить заявление без удовлетворения, и компромисс сохранил свою силу.
Однако в январе спор вновь выйдет на судебный путь. Департамент шоссейных дорог требует в Пярнуском уездном суде, чтобы Кримм вернул те самые 32 000 евро вместе с пеней и судебными издержками. Кримм говорит, что речь идет о сумме около 50 000 евро.
Юрист Департамента шоссейных дорог Кятлин Стиккерманн объяснила нынешнее требование вернуть деньги именной тем мнением, опубликованным 31 октября прошлого года в Pärnu Postimees под заголовком «Чемпионат главных лгунов». Причиной послужило признание Кримма о том, что он представил суду ложные сведения, а в действительности его дом пострадал и стал непригодным для проживания еще за несколько лет до начала строительных дорог в 2010 году. То есть его требование было основано на ложных данных и продиктовано жаждой мести.
Кримм не скрывает, что целью его публикации была попытка излить свою злость на противную сторону, и на это у него была причина. «Я хотел им отомстить за то, что они восемь лет врали и выкручивались», - ссылается Кримм на многолетний судебный процесс, который он вел, чтобы получить возмещение ущерба за поврежденный дом.
С домом, по словам Кримма, ситуация такая, что он действительно нуждался в ремонте и до 2010 года. Речь идет о строении, которому больше ста лет, но его основные конструкции, то есть фундамент, стены, бревна, полы и печи, как он заверяет, были целыми, и их было можно отремонтировать: «Факт заключается в том, что после дорожного строительства он больше не подлежит ремонту, поскольку разрушены несущие конструкции, и это подтвердили два государственных эксперта». Именно по этим причинам в тексте появилось предложение: «По воле судеб дом стал непригодным для жилья за несколько лет до строительства дороги».
Кримм абсолютно уверен в своей правоте, поскольку спор уже был разрешен в Государственном суде. И все же он предполагает, что новая битва продлится еще несколько лет, поскольку в любом случае она будет перемещаться в следующую судебную инстанцию и явно дойдет до Государственного суда: «Если я проиграю, дело явно направится в окружной суд, и я уверен, что если проиграют они, хотя у них и нет надежды на победу, они все равно обжалуют решение».
Кримм считает, что государственное учреждение над ним издевается. Департамент шоссейных дорог после прошлогоднего решения Государственного суда оспорил гонорар его адвоката в размере 720 евро, но требование не удовлетворили, и департаменту пришлось оплатить всю сумму в полном объеме. Летом департамент подал против Кримма заявление в полицию на ту самую сумму в 32 000 евро, но прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.
«Их цель заключается в том, чтобы я нанял адвоката - может быть, когда-то получу эти деньги назад. Они действуют мне на нервы, по крайней мере, они так думают. Они хотят уничтожить меня морально», - Кримм в деятельности Департамента шоссейных дорог усматривает злой умысел.
Юрист департамента объясняет большое количество споров и жалоб тем, что они поставили перед собой цель в любом случае получить от Кримма назад 32 000 евро, и правовых способов для этого достаточно.
Следующий круг в суде Кримм считает бессмысленной тратой государственных средств: «В нынешнем случае они явно разбазаривают народные деньги, поскольку уже рассмотренное дело они обжалуют снова и снова. Они наняли адвокатское бюро, в котором за каждую бумажку нужно платить. Но у них неиссякаемое количество денег, чтобы можно было издеваться надо мной». Кримм добавил, что по сути у департамент нет надежды на победу, а с другой стороны - поди знай, что решит суд. В любом случае, частное лицо, как он считает, в такой ситуации не стало бы тратить деньги.
По подсчетам Департамента шоссейных дорог, их судебные издержки достигают 6000 евро, плюс 720 евро на оплату представителя Кримма в суде, которые пришлось оплатить учреждению, и уже выплаченная часть компенсации в размере 2000 евро. На вопрос, разумно ли продолжать спор именно с точки зрения расходов на правовую помощь, притом, что Госсуд уже вынес свое решение, представитель Департамента шоссейных дорог прямого ответа не дала.