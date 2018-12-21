Российская керлингистка раскритиковала Путина

Hа пресс-конференции Путин отметил: «Мы в значительной степени сами виноваты в той ситуации, которая создалась. Потому что все-таки применение допинга-то было». Муж Брызгаловой – керлингист Александр Крушельницкий. Он был дисквалифицирован на четыре года за мельдоний в допинг-пробе в Пхенчхане-2018.

«Кто-то виноват, а кто-то расхлебывает», – написала Брызгалова в Instagram.

Также на ежегодной итоговой пресс-конференции Путин заявил, что государственной поддержки допинга в России не было, а страна борется за чистоту спорта.

Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне – это не так. Этого никогда не было, нет и не будет. Потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, интересно, важно. Но мы должны думать о здоровье наших спортсменов.

Но поскольку эти факты имели место, мы: а) должны это признать; б) сказать, что это наша вина. Мы не смогли организовать должным образом работу по борьбе с допингом. Но в этом как раз заключается вина организаций государственных структур, которые должны были это делать лучшим образом.

Что касается того, избавились мы от этого или нет. Наверное, на 100% нет. Работа проведена колоссальная, создана хорошая база для того, чтобы поставить работу на должный уровень, организовать ее должным образом.