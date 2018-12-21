Скоропостижная смерть новогодней елки, установленной на полу с подогревом

В занимающейся продажей елок фирме Kristjani порталу объяснили: если в вашем доме полы с подогревом, елке потребуется больше воды. Следовательно, резервуар для воды необходимо осматривать более тщательно и, при необходимости, добавлять в него воду.

Поскольку в лесу елка растет совсем при другой температуре, чем у вас в квартире, было бы целесообразно в дневное время, когда никого нет дома, свести обогрев пола к минимуму. Хорошо помогает опрыскивание елки прохладной водой. При этом, конечно же, следует соблюдать осторожность: электрические гирлянды лучше на момент опрыскивания с елки снять.

Специалисты советуют: если в доме полы с подогревом, важно, чтобы деревце было как можно более свежим. И, безусловно, прежде чем устанавливать его в теплой комнате, нужно дать ему возможность адаптироваться где-то в прохладном помещении, так вы поможете елке пережить стресс.