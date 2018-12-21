Скоропостижная смерть новогодней елки, установленной на полу с подогревом

Читатель портала Kodustill опечален: в его квартире полы с подогревом, и елка простояла очень недолго. Что делать, чтобы продлить жизнь елочке?
В занимающейся продажей елок фирме Kristjani порталу объяснили: если в вашем доме полы с подогревом, елке потребуется больше воды. Следовательно, резервуар для воды необходимо осматривать более тщательно и, при необходимости, добавлять в него воду.
Поскольку в лесу елка растет совсем при другой температуре, чем у вас в квартире, было бы целесообразно в дневное время, когда никого нет дома, свести обогрев пола к минимуму. Хорошо помогает опрыскивание елки прохладной водой. При этом, конечно же, следует соблюдать осторожность: электрические гирлянды лучше на момент опрыскивания с елки снять.
Специалисты советуют: если в доме полы с подогревом, важно, чтобы деревце было как можно более свежим. И, безусловно, прежде чем устанавливать его в теплой комнате, нужно дать ему возможность адаптироваться где-то в прохладном помещении, так вы поможете елке пережить стресс.
Фирма Pajusi – продавец рождественских елок из Пыльтсамаа - напомнает, как правильно устанавливать елку
- Перед тем как занести елку в комнату, ее следует подержать в прохладном помещении.
- Отпилите от ствола примерно 2 см, а только затем поместите елку в заполненную водой подставку.
- В первые дни воду следует добавлять часто, ель не должна оставаться сухой.
- Не ставьте елку рядом с радиатором или камином: она быстро высохнет.
- Подогрев пола должен быть выключен или хотя бы уменьшен.
- Если все это кажется слишком хлопотным, купите искусственную елку!