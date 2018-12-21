Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
21 декабря 2018, 10:04
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 309 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гану начиная с 463 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 38 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Грецию начиная со 130 евро
Туда-обратно из Лондона в Доминиканскую Республику начиная с 419 евро
Туда-обратно из Финляндии (Хельсинки или Вааса) в Австралию начиная с 655 евро
Туда-обратно из Скандинавии в США начиная со 186 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 330 евро