Госсуд примет решение по делу Сависаара

В конце октября госсуд принял на рассмотрение жалобу, поданную присяжным адвокатом Оливером Няэсом, оспаривающую постановление об отмене решения о признании Сависаара неподсудным.

Ранее Харьюский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении обвиняемого в коррупционных и экономических преступлениях Сависаара, объяснив это его слабым здоровьем, и объявил, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Госпрокуратура не согласилась с этим мнением уездного суда и оспорила решение в окружном суде. В августе Таллиннский окружной суд назвал решение об окончании дела Эдгара Сависаара в связи с состоянием его здоровья поспешным и направил дело обратно в уездный суд для продолжения разбирательства.

Возражения прокуратуры заключаются в том, что за прошлый год Сависаар прошел две экспертизы состояния здоровья и обе они заключили, что он в состоянии участвовать в заседаниях суда. Поэтому прокуратура не может понять, почему суд в своем решении опирается на мнение единственного несогласного с этим заключением эксперта и один выезд бригады скорой помощи.

Покидающий должность ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус ранее заявил, что, по мнению прокуратуры, суд необоснованно проигнорировал экспертное мнение шести проводивших экспертизу врачей и не дал убедительных пояснений тому, почему он считает, что конечное заключение экспертизы не заслуживает внимания, а Сависаар не может участвовать в заседаниях суда.

«Во время последнего заседания обвиняемый вновь находился в Йыгеваской больнице, при этом в зале суда не был представлен ни один официальный документ, объясняющий причин его пребывания в больнице, - сказал Эвестус. - Кроме того, это указывает на то, что на время последних судебных заседаний обвиняемого помещали в одну и ту же больницу, что требует дополнительных разъяснений».