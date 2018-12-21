Эксперты DxOMark: OnePlus 6T снимает не хуже, чем Pixel 2

«OnePlus 6T получил очень достойную камеру для смартфона, которая по большинству критериям не уступает таковым в телефонах с более высокой оценкой в нашей базе данных, и даже превосходит их в некоторых моментах. В дополнение к выдающемуся автофокусу при съемке фото, OnePlus 6T имеет отличную экспозицию и точную цветопередачу, а также очень хорошую вспышку», — отметили специалисты DxOMark.