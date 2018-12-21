Пт, 21.12.2018
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Эксперты DxOMark: OnePlus 6T снимает не хуже, чем Pixel 2

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OnePlus 6T.

ФОТО: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Популярный ресурс DxOMark опубликовал подробный обзор камеры флагманского OnePlus 6T. Смартфоны этого бренда никогда не славились выдающимися фотовозможностями, но из года в год производитель пытается исправить это упущение.

Последний аппарат фирмы оснащен такой же двойной камерой, как и OnePlus 6, но с рядом программных улучшений, пишет 4pda.ru.
 
При съемке фотографий эксперты DxOMark выявили такие сильные стороны камеры OnePlus 6T, как:
  • очень точный автофокус;
  • очень хороший динамический диапазон, особенно на улице;
  • правильная экспозиция;
  • точная детализация при любых условиях;
  • хорошая оценка глубины резкости в портретном режиме.

Минусов по части фото у камеры оказалось немало:

  • уход в фиолетовый оттенок во всех проверенных условиях;
  • гало, блики и цветовые несоответствия в высокодинамичных сценах;
  • заметный шум на небе при слабом освещении;
  • низкий уровень детализации при приближении;
  • размытые артефакты на движущихся объектах в портретном режиме.

По части записи видео камера OnePlus 6T в целом понравилась экспертам:

  • приятные и яркие цвета;
  • хорошие экспозиция и динамический диапазон при съемке в помещении и на улице;
  • быстрый и точный автофокус;
  • эффективная стабилизация.

Выявленные недостатки при записи видео:

  • резкие смены направления при движении камеры;
  • текстурированные области иногда двигаются независимо от остальных частей кадра;
  • эффект дрожания при панорамировании.

«OnePlus 6T получил очень достойную камеру для смартфона, которая по большинству критериям не уступает таковым в телефонах с более высокой оценкой в нашей базе данных, и даже превосходит их в некоторых моментах. В дополнение к выдающемуся автофокусу при съемке фото, OnePlus 6T имеет отличную экспозицию и точную цветопередачу, а также очень хорошую вспышку», — отметили специалисты DxOMark.

Из явных недостатков камеры OnePlus 6T сотрудники DxOMark выделили отсутствие оптического зума и наличие шумов при слабом освещении. По итогам тестирования смартфон получил 101 балл за фото и 91 — за видео, а средняя оценка составила 98 балла, как у Google Pixel 2.

Примеры фотографий можно посмотреть по данной ссылке.

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