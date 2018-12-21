Эксперты DxOMark: OnePlus 6T снимает не хуже, чем Pixel 2

Популярный ресурс DxOMark опубликовал подробный обзор камеры флагманского OnePlus 6T. Смартфоны этого бренда никогда не славились выдающимися фотовозможностями, но из года в год производитель пытается исправить это упущение.
- очень точный автофокус;
- очень хороший динамический диапазон, особенно на улице;
- правильная экспозиция;
- точная детализация при любых условиях;
- хорошая оценка глубины резкости в портретном режиме.
Минусов по части фото у камеры оказалось немало:
- уход в фиолетовый оттенок во всех проверенных условиях;
- гало, блики и цветовые несоответствия в высокодинамичных сценах;
- заметный шум на небе при слабом освещении;
- низкий уровень детализации при приближении;
- размытые артефакты на движущихся объектах в портретном режиме.
По части записи видео камера OnePlus 6T в целом понравилась экспертам:
- приятные и яркие цвета;
- хорошие экспозиция и динамический диапазон при съемке в помещении и на улице;
- быстрый и точный автофокус;
- эффективная стабилизация.
Выявленные недостатки при записи видео:
- резкие смены направления при движении камеры;
- текстурированные области иногда двигаются независимо от остальных частей кадра;
- эффект дрожания при панорамировании.
«OnePlus 6T получил очень достойную камеру для смартфона, которая по большинству критериям не уступает таковым в телефонах с более высокой оценкой в нашей базе данных, и даже превосходит их в некоторых моментах. В дополнение к выдающемуся автофокусу при съемке фото, OnePlus 6T имеет отличную экспозицию и точную цветопередачу, а также очень хорошую вспышку», — отметили специалисты DxOMark.
Из явных недостатков камеры OnePlus 6T сотрудники DxOMark выделили отсутствие оптического зума и наличие шумов при слабом освещении. По итогам тестирования смартфон получил 101 балл за фото и 91 — за видео, а средняя оценка составила 98 балла, как у Google Pixel 2.
Примеры фотографий можно посмотреть по данной ссылке.