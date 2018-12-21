В Финляндии горит гостиница, половина здания уничтожена огнем
В гостинице Iso-Syöte в муниципалитете Пудасъярви на севере Финляндии ночью вспыхнул пожар, передает Yle.
Половина здания уничтожена огнем. Пожарные продолжают бороться огнем, тушение затрудняется сильным морозом.
Причина пожара пока не установлена.
Пожарным пришлось отключить электричество на территории гостиничного комплекса. В связи с этим с территории было эвакуировано около 100 человек. Их разместили в соседней гостинице Pikku-Syöte.
Угрозы для жизни людей не было.
Материальный ущерб от пожара значительный. Впереди – рождественские и новогодние праздники, и все номера в гостинице были забронированы. В Iso-Syöte ждали гостей со всей страны и Европы.
Отель специализируется, в том числе, на организации сафари на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках.