Пт, 21.12.2018
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Не менее 13 горняков погибли в результате взрыва на шахте в Чехии

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Спасательная операция на месте взрыва.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

По меньшей мере, 13 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте на востоке Чехии, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам представителя горнодобывающей компании OKD, которой принадлежат эта шахта, Иво Челеховски, среди погибших - 11 граждан Польши, еще двое - чехи. Все погибшие - шахтеры.

Около 10 человек пострадали.

Взрыв метана произошел накануне на глубине примерно 800 метров в шахте, расположенной близ города Карвина. Ранее поступали данные о пяти жертвах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер Чехии Андрей Бабиш выразили соболезнования близким погибших. Они намерены позже в пятницу посетить место трагедии.

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