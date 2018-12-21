Пт, 21.12.2018
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  • «Россия не нападет»: Тийт Вяхи считает, что Эстония могла бы меньше тратить на оборону

«Россия не нападет»: Тийт Вяхи считает, что Эстония могла бы меньше тратить на оборону

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Тийт Вяхи

ФОТО: Pm

По словам бывшего премьер-министра и предпринимателя Тийта Вяхи, Эстония выделяет слишком большие средства на оборону.

Вяхи считает правильным, что недавно принятый государственный бюджет на 2019 год уделяет большое внимание улучшению материального положения людей и здравоохранению. Однако на оборону государство могло бы тратить меньше, передает сказанные в передаче "О ситуации в стране" (Olukorrast riigis) на радиостанции Raadio 2 слова Вяхи портал Rus.ERR.

Он отметил, что обязательные расходы на оборону в размере 2% от ВВП государства-члена - это нормально и это условие надо выполнять, но увеличивать расходы Эстонии на оборону не надо.

"Считаю, что в Эстонии нет угрозы безопасности, Россия не нападет, мы должны не готовиться к войне, а обеспечивать мир", - заявил Вяхи.

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