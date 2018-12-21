«Россия не нападет»: Тийт Вяхи считает, что Эстония могла бы меньше тратить на оборону

Вяхи считает правильным, что недавно принятый государственный бюджет на 2019 год уделяет большое внимание улучшению материального положения людей и здравоохранению. Однако на оборону государство могло бы тратить меньше, передает сказанные в передаче "О ситуации в стране" (Olukorrast riigis) на радиостанции Raadio 2 слова Вяхи портал Rus.ERR.

Он отметил, что обязательные расходы на оборону в размере 2% от ВВП государства-члена - это нормально и это условие надо выполнять, но увеличивать расходы Эстонии на оборону не надо.