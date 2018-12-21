Дзюба захотел поиграть в Англии

"Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо.

«Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

Но когда наступил день Х, люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли. Зимой уехать, думаю, тяжело. Сейчас наклевывается еще один вариант, но не люблю подобные разговоры, они бессмысленны, лишний раз убедился. Пока не увижу конкретику, все это пустая болтовня", – сказал Дзюба "Спорт-Экспрессу".

По словам одного из героев ЧМ-2018 было предложение и из Китая, но его Артем отклонил: " Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.

Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, к мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь – советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.

Сказал: «Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал». Он так красиво сказал, мне не повторить. И я сразу понял, что Китай – точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.

Это не громкие слова – я действительно не считаю, что деньги делают меня таким уж счастливым. Как говорит мой хороший друг Леонид Викторович Слуцкий: «Что дадут тебе большие деньги? Как ты ел в том ресторане, так и продолжишь».

Как не мог я позволить себе самолет, так и не позволю – даже с китайской зарплатой. Стоит ли это того, чтобы выдернуть туда семью, детей, пристраивать их там? Нет. Мне важно общение, а в Китае я бы с ума сошел. Всех своих друзей и близких я ведь туда взять не могу.