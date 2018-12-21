Объявлен глобальный отзыв Porsche Panamera

Решение проблемы — обновление софта, которое займет около часа. Отзывная кампания затронет по всему миру 74 585 хэтчбеков Porsche Panamera второго поколения, выпущенных с 21 марта 2016 года по шестое декабря 2018-го, пишет Drive .

Тем временем в Северной Америке анонсирован отзыв, который начнется 27 января 2019 года. Оказалось, что тормозные магистрали, установленные спереди, подвержены коррозии. Будто бы дефект был обнаружен в октябре на заводе-изготовителе в Лейпциге. Теперь магистрали и другие «потенциально поврежденные» компоненты тормозной системы надо менять на 112 Panamera, произведенных в 2017-м, включая универсал Sport Turismo и версию Turbo S E-Hybrid.