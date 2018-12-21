Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги

Владельцы сдаваемого внаем дома угрожали бывшему нанимателю убийством из-за задолженности за коммунальные услуги. Срок найма закончился летом 2018-го, после чего наниматель и его семья съехали, не оплатив ЖКУ.

«Когда пострадавший пришел в указанный дом отдать ключи, хозяева - отец с сыном - стали его избивать, принуждая к выполнению договорных обязательств, — говорится в сообщении СК. — С целью устрашения потерпевшего затолкали в сундук, душили проводом, угрожали убить и вывезти в лес. Его вынудили написать расписку о задолженности в размере 400 рублей (около 12,8 тысячи российских рублей или приблизительно 160 евро. — прим. «Ленты.ру») и забрали ключи от принадлежащего потерпевшему автомобиля, документы на него, а также паспорт».

Получив от пленника расписку, хозяева дома отпустили его, а он обратился в милицию. Подозреваемые заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве под угрозой убийства и насильственном принуждении к выполнению договорных обязательств.