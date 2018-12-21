Михаил Стальнухин был лишен депутатских полномочий в Нарвском горсобрании только на одну неделю

Михаил Стальнухин, который также является членом Рийгикогу и председателем парламентской финансовой комиссии, вошел в зал горсобрания ровно в тот момент, когда Антс Лийметс сообщал о восстановлении его полномочий. Стальнухин сразу активно включился в работу, в частности снова критиковал строительство в Нарве государственной гимназии - на сессии 20 декабря большинством голосов депутаты установили детальную планировку участка, где государство построит гимназию.

“Полномочия приостанавливал не сам человек по своему заявлению, а избирательная комиссия, так как три месяца подряд его на собрании не было, - объяснил лишение Стальнухина депутатских полномочий Антс Лийметс. - В таком случае у члена горсобрания есть право подать заявление о восстановлении своих полномочий. Михаил Стальнухин так и с делал - он в прошлую пятницу подал заявление. У нас есть срок рассмотрения максимум 6 дней. Избирательная комиссия в среду собралась и восстановила его полномочия”.

Замещающим членом городского собрания вместо Михаила Стальнухина была Хели Адамович, но ни в одном заседании горсобрания она поучаствовать не успела.

“Не успела участвовать, но неделю имела полномочия члена городского собрания”, - объяснил Антс Лийметс.

Сам Михаил Стальнухин свое трехмесячное отсутствие в горсобрании и возвращение прокомментировал так: