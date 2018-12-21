Михаил Стальнухин был лишен депутатских полномочий в Нарвском горсобрании только на одну неделю

На сессии Нарвского городского собрания 20 декабря городской секретарь Антс Лийметс, который также является председателем городской избирательной комиссии, сообщил, что Михаил Стальнухин снова стал депутатом горсобрания. Он был лишен депутатских полномочий 13 декабря за то, что не участвовал в заседаниях 3 месяца.
Михаил Стальнухин, который также является членом Рийгикогу и председателем парламентской финансовой комиссии, вошел в зал горсобрания ровно в тот момент, когда Антс Лийметс сообщал о восстановлении его полномочий. Стальнухин сразу активно включился в работу, в частности снова критиковал строительство в Нарве государственной гимназии - на сессии 20 декабря большинством голосов депутаты установили детальную планировку участка, где государство построит гимназию.
“Полномочия приостанавливал не сам человек по своему заявлению, а избирательная комиссия, так как три месяца подряд его на собрании не было, - объяснил лишение Стальнухина депутатских полномочий Антс Лийметс. - В таком случае у члена горсобрания есть право подать заявление о восстановлении своих полномочий. Михаил Стальнухин так и с делал - он в прошлую пятницу подал заявление. У нас есть срок рассмотрения максимум 6 дней. Избирательная комиссия в среду собралась и восстановила его полномочия”.
Замещающим членом городского собрания вместо Михаила Стальнухина была Хели Адамович, но ни в одном заседании горсобрания она поучаствовать не успела.
“Не успела участвовать, но неделю имела полномочия члена городского собрания”, - объяснил Антс Лийметс.
Сам Михаил Стальнухин свое трехмесячное отсутствие в горсобрании и возвращение прокомментировал так:
“Очень мало кто представляет, что такое принятие государственного бюджета. Еще меньше таких, кто представляет, какую работу в это время приходится проделывать председателю финансовой комиссии Рийгикогу. У меня всё было точно распланировано, но я не мог предусмотреть, что одну из сессий городского собрания перенесут на неделю. У меня был конкретно под заседание освобожден день, чтобы я мог на нем присутствовать, а на следующей неделе мы заслушивали очередных министров. Поэтому так произошло”.