Ааре Рюйтель - полиции: отступать уже некуда, за нами стоят те, кого мы не спасли

Добровольцы Вирумаа. ФОТО: личный архив

Усугубляет это противоречие то, что некоторые префекты утверждают, что отсутствие договора о сотрудничестве не является препятствием для оповещения с первого дня общества охотников, но из-за бюрократии префект не может сделать это обязательным для всех 300 полицейских, которых в префектуре могут назначить руководителями поиска.

В списке SA Kadunud OPEROG числятся 880 добровольцев, готовых к круглосуточной помощи, более 5000 поисковиков получают сообщение о поиске через Facebook, у нас есть десятки звеньевых, у которых есть опыт поисков более чем 20 раз в год. Мы искали, находили и спасали пропавших людей на местности более девяти лет, в этом году мы занимались поисками людей 42 раза. Опираясь на все вышесказанное, я утверждаю, что поисковики SA Kadunud OPEROG имеют опыт и знания.

Кажется разумным, что знания ДПП и его партнеров на договорной основе, а также знания и опыт SA Kadunud необходимо объединить для быстрого оказания помощи пропавшим людям и начать оповещать нас о каждом поиске на местности незамедлительно. Руководство ДПП не должно противостоять этому. Того, что оно всячески избегает обсуждений и ответственности за жизни погибших в сентябре людей, мало.

Добровольцы Вирумаа. ФОТО: личный архив

Идеальный ландшафт

В идеале могло бы быть так, что та тысяча полицейских, которые в течение дежурства могут стать руководителями поисковой группы, передают руководство поисками ДПП должностному лицу или специалисту структуры регионального отделения, трудовые обязанности которого ограничиваются только поиском без вести пропавших или разыскиваемых лиц.

В Эстонии более 15 отделений полиции, и такая перестановка принесла бы вместо тысячи руководителей поиска 40-50 полицейских, специализирующихся на этой теме. Их значительно проще обучить, чем тысячу человек, и со временем они приобретают огромный опыт. В поисках участвуют постоянные руководители поиска, совместно с которыми добровольческие объединения SA Kadunud OPEROG и НКО IGA ELU из Вирумаа эффективно будут использовать полученные знания и опыт полевых работ на местности по поиску и спасению пропавших людей в первую ночь или не позднее следующего дня.

Добровольцы Вирумаа. ФОТО: личный архив

Для начала большим прогрессом стало бы, если бы тысяча полицейских руководителей поисковых работ начали оповещать о начале поисков SA Kadunud, потому что для достижения результата в бюрократической среде необходимо вмешательство свыше или чтобы безответственные руководители сменились ответственными.

Два с половиной года назад, после одного собрания в полиции города Тарту я опубликовал письмо La verita e visible solo attraverso gli occhi della morte – TÕELE VÕIB PILKU HEITA VAID LÄBI SURMA SILMADE («Правду можно увидеть только глазами смерти»). В конце письма, обращаясь к должностному лицу в полиции, я сказал, цитирую: « …сколько еще раз вы должны посмотреть найденному мертвым человеку в лицо, чтобы до вас дошло: то, чего вы требовали на этом собрании от нас, так сказать в интересах совместной работы, означает неспасенные жизни? ...Сколько еще?»

Это время – увидеть правду глазами смерти – наступило, к сожалению, в сентябре этого года, когда погибли три человека, потому что полиция в самом начале поиска не привлекла весь имеющийся на данный момент в государстве ресурс для поиска пропавших людей.

Для создания единой системы изменений по поиску пропавших на местности людей отступать уже некуда, за нами стоят не спасенные нами люди.

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