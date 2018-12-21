Адвокат просит Госсуд отменить приговор Елизавете, убившей в Таллинне молодого человека

Присяжный адвокат Леэло Вийль подала в Государственный суд кассационную жалобу на решение Таллиннского окружного суда по делу 21-летней Елизаветы Капитоновой из Нарвы, которую обвинили в убийстве 22-летнего молодого человека у Певческого поля в Таллинне.
"Адвокат просит направить уголовное дело на новое рассмотрение в окружной суд. Если же Государственный суд посчитает невозможным вынести новое решение, защитник просит признать Капитонову виновной по статье обвинения "убийство по неосторожности", назначить ей более мягкое наказание, а также снизить сумму ущерба, которую она должна компенсировать пострадавшей стороне", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
Таллиннский окружной суд 26 сентября не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к девяти годам тюрьмы. Также суд обязал Капитонову компенсировать моральный ущерб в размере 5000 евро матери погибшего.