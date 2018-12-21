Лондонский аэропорт возобновил работу после 36 часов простоя из-за таинственных дронов

Таким образом, коллапс, затронувший десятки тысяч авиапассажиров, которым не смогли вылететь из Гатвика или прилететь в него, продолжался около 36 часов. В сообщении администрации аэропорта пассажирам рекомендуется предварительно уточнить информацию о своем рейсе перед поездкой в аэропорт, пишет Newsru.com. Всего 21 декабря Гатвик должен был принять и отправить 765 рейсов, но свыше 100 из них было отменено. Также в администрации аэропорта прогнозируют задержки вылетов на время вхождения в штатный ритм работы.

Gatwick’s runway is currently available and a limited number of aircraft are scheduled for departure and arrival. 1/2 — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 21 декабря 2018 г.

Gatwick continues to advise passengers to check the status of their flight with their airline before travelling to the airport as departures and arrivals will be subject to delays and cancellations. 2/2 — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 21 декабря 2018 г.

Что же касается дронов и их операторов, то ни те, ни другие до сих пор не найдены, несмотря на активные усилия полиции. При этом представитель полиции, слова которого в онлайн-трансляции о ситуации в Гатвике приводит Би-би-си , заверил, что безопасности пассажиров ничего не угрожает (вероятно, теперь полиция готова сбить беспилотники). Он также сообщил, что в последний раз дроны видели в небе в четверг около 22 часов по местному времени.

Пока что полиция никого не арестовала, но расследование ведется "в нескольких направлениях". При этом правоохранительные органы по-прежнему уверены, что этот инцидент, к которому аэропорт и стражи порядка оказались явно не готовы, не связан с террористической деятельностью.

Согласно британским законам, полеты дронов запрещены в радиусе 1 км от аэропортов без получения соответствующего разрешения. Если ответственные за коллапс в Гатвике будут найдены, то их могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.