Как охотник стал добычей: исповедь российского шпиона

Для 35-летнего капитана ВВС Литвы Сергея Пушинаса это должен был быть просто очередной поход на зимнюю охоту. Но в какой-то момент он заметил красный огонек, светивший из кармана его партнера по охоте. С этого начались события, остановить развитие которых уже не получилось.

Все началось зимой 2013 года в лесу под Шауляем на севере Литвы. Пушинас хорошо ориентировался в лесу: он провел в этом краю детство и часто ходил с дедушкой на охоту и рыбалку. А закончилась эта история пять лет спустя, когда его признали виновным в шпионской деятельности в пользу военной разведки России ГРУ.

Капитан Пушинас не был первым военным в роду, как не был и первым охотником. Он рассказал 15min.lt/Re:Baltica, что его дед, чьей смелостью и житейской мудростью он восхищается, был офицером Советской армии.

В свободное время дед руководил охотничьим клубом офицеров. Одним из членов которого был теперь уже 67-летний Сергей Моисеенко – советский полковник и бывший руководитель Шауляйского военного госпиталя. После развала Советского Союза Моисеенко уехал из Литвы и какое-то время жил в России, где начал свой бизнес.

Но на охоте он время от времени появлялся, всегда без предупреждения, одетый во все лучшее, что можно найти в самом дорогом охотничьем магазине, рассказал Пушинас. Он мог приехать на день рождения, с большим букетом цветов и подарком, например, очень дорогим охотничьим ножом. Однажды дед Пушинаса пожаловался, что ему не хватает денег на покупку новой резины для машины. «Не проблема»,- сказал Моисеенко и протянул ему пачку денег.

Бывших полковников не бывает

В 2001 году Пушинас поступил в Литовскую военную академию. Через восемь лет его отправили служить на авиабазу НАТО под Шауляем и примерно в то же время визиты Моисеенко стали происходить чаще. Пушинас ничего не заподозрил: «Это были обычные дружеские беседы».

С годами дед Пушинаса старел, пока не оказался уже не в состоянии ходить на охоту с внуком. Так Пушинас начал ходить с Моисеенко на охоту вдвоем. Они прихлебывали горячий чай и вспоминали о старых добрых временах. А иногда говорили и о работе Пушинаса.

Именно во время одной такой беседы в 2012 году охотник внезапно понял, что именно он является тем, за кем охотятся.

Пушинас заметил, что из кармана Моисеенко просвечивается красный огонек: «Я посмеялся и поинтересовался, записывает ли он меня? Он немного занервничал. Сказал, что это был телефон, но я видел, что телефон лежит на подоконнике охотничьей башни. Тогда он сказал, чтобы я не обращал на это внимания».