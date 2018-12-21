Опрос: почти 40 процентов украинцев положительно относятся к вступлению страны в НАТО

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, почти половина украинцев (47,9%) скорее позитивно относятся к вступлению Украины в ЕС. В то же время около четверти респондентов (23,6%) относятся к этому скорее негативно, еще 28,5% затруднились ответить на вопрос.

Также 39,6% респондентов ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% - скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом.

В то же время, всего 22% позитивно относятся к идее вступления Украины в союз с Россией и Белоруссией, 54,4% - скорее негативно, а 23,6% затруднились ответить.