Пт, 21.12.2018
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Медведева упала с каскада, Загитова исполнила программу чисто

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Евгения Медведева.

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Евгения Медведева и Алина Загитова провели официальную тренировку перед чемпионатом России в Саранске. Фигуристки исполнили короткие программы, передает sports.ru.

Медведева допустила ошибку при выполнении каскада из тройного флипа и тройного тулупа – при приземлении со второго прыжка она упала. После завершения проката фигуристка дважды сделала каскад чисто. 

Загитова исполнила свою короткую программу без ошибок. 

Короткую программу на чемпионате России женщины представят сегодня. Начало соревнований – 14.00 по московскому времени. 

Загитова выйдет на лед под седьмым номером, Медведева будет завершать соревнования (18-й стартовый номер). 

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