Фото: на двух улицах Таллинна установили новые табло измерения скорости

Предложение установить табло для того, чтобы успокоить дорожное движение, сделало Möldre Tee Selts. «Табло можно переставить и по необходимость в будущем они могут изменить свое местоположение, - говорит старейшина Нымме Грете Шиллис. – Табло контроля скорости исполняют функцию успокоения движения. К сожалению, превышение скорости на этих улицах происходят часто и в часы пик наблюдается большая нагрузка».

На Мельдре-теэ стоит ограничение скорости в 30 км/ч, а на бульваре Кадака – 40 км/ч. Направления в сторону города выбраны, поскольку в утренние часы пик на дорогах больше пешеходов и водителей. В вечерние часы пик школьники, как правило, уже дома или на кружках по интересам. Два табло GR33CL вместе с установкой обошлись в 5700 евро.