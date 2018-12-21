В Барселоне проходят демонстрации в поддержку независимости Каталонии

По информации агентства, сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.

Ранее Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торрой о совместной работе с целью поиска разрешения политического кризиса, продолжающегося после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.