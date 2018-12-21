Пт, 21.12.2018
Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Владимир Путин

В Барселоне проходят демонстрации в поддержку независимости Каталонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Демонстрации в Каталонии.

ФОТО: JOSEP LAGO / AFP

Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог в районе города в преддверии заседания совета министров Испании, сообщает в пятницу Associated Press.

По информации агентства, сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.

Ранее Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торрой о совместной работе с целью поиска разрешения политического кризиса, продолжающегося после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ