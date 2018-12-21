В Испании есть вилла с бассейном, на дне которого - рисунок Пикассо

Недвижимость продавалась на аукционе Concierge Auctions. Продавец фешенебельного поместья в Марбелье взвинтил и без того немаленькую цену из-за бассейна, на дне которого оставил свой рисунок Пабло Пикассо, передает Dailymail.co.uk.
Вилла находится в одном из самых престижных мест Южной Испании - в пригороде Марбельи. Роскошный дом построен в 60-х годах прошлого века и принадлежал другу художника, танцору фламенко Антонио Руису Солеру. Стартовая цена составляла 15 млн евро.
Лот особенно примечателен своим бассейном: на его дне великий Пабло Пикассо 29 октября 1961 года оставил для своего друга Антонио рисунок, изображающий танцующую на берегу моря фигуру с раскинутыми руками. Над фигурой художник написал: «Para Antonio», а также поставил дату и расписался. Минималистичный рисунок контрастирует с роскошным особняком, выполненным в стиле эпохи Возрождения.
В доме с роскошным интерьером шесть спален, столовая на 20 персон, лифт, есть гостевой дом, уже упомянутый бассейн и много другого, не менее примечательного.
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