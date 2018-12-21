Ритуалы зимнего солнцестояния у всех балтийских народов посвящены изгнанию тьмы и рождению света. Это время, когда мы можем освободиться от всего старого и ненужного и возродиться к новой жизни — лучшими, чем были прежде. В самую темную и длинную ночь года важно помнить, что все будет хорошо. И поэтому есть смысл ее отпраздновать!

Так полагают три брата - создатели фильма "Балтийские племена. Последние язычники Европы", снятого к столетию Латвии - режиссеры Райтис и Лаурис Абеле и оператор Марцис Абеле.

Как пережить издержки рождественского маркетинга, бесконечные "джинглбеллс" и обязательные к посещению 12 елочек. Как в праздничное время не стать циничными бунтарями и найти смысл в Рождестве? В самую темную и длинную зимнюю ночь, когда уровень стресса достигает наивысшей отметки, мы отправляемся на улицу волочить колоду.

И оказывается, что древний ритуал предков праздновать зимнее солнцестояние имеет свой терапевтический эффект и сегодня, когда мы отмечаем поворотный пункт в круговороте времени, когда свет побеждает тьму – из хаоса образуется порядок, и мы верим, что все будет хорошо.

В "Балтийских племенах" древние ритуалы солнцестояния были реконструированы по описаниям иберийцев. Их дополнили традиции маскарада, которые проходят через фильм. О том, что для наших предков значило зимнее солнцестояние, откуда мог быть позаимствован образ Санта Клауса из рекламы Coca cola и живы ли языческие традиции в 21 веке мы поговорили с братьями Абеле, которые основательно изучили не только жизнь балтийских племен 13 века, но и скандинавские традиции и мифологию.

ФОТО: Ieva Andersone

"Мы жалуемся, что сейчас быстро темнеет, но представьте, каково было жить в те времена! Именно потому, что вокруг такой мрак, Рождество столь важно", – убежден Райтис.

Рождество - это североевропейский праздник, он отмечается в тот период, когда люди жаждут солнца, скучают по нему.

Поэтому для наших предков зимнее и летнее солнцестояния были самыми важными праздниками, они сопровождались изообилием и весельем, а весной на Пасху, скорее всего, было меньше еды, поэтому придумали пост. Напротив, для южных народов, выживанию которых не угрожали долгие холодные зимы, время солнцестояния не было таким существенным.

В древнем Риме за неделю до Рождества отмечали Сатурналии, посвященные богу Сатурну. Это были оргии, во время которых хозяева превращались в рабов и наоборот. А в начале нашей эры римляне прославляли бога солнца Митру, который пришел из индо-иранской мифологии.

Как в древние времена жили курши, латгальцы, сели, земгальцы, галинды и другие племена точно никто не знает, но документальные свидетельства, сохранившиеся с 13-го века, позволяют реконструировать жизнь и традиции того времени, говорят создатели фильма.

Древние скандинавы тоже праздновали солнцеворот, называя его Юлии, их обряды напоминали ритуалы древних балтов, праздновавших солнцестояние целых 12 дней.

Люди приносили угощения и приводили скот на заклание, чтобы зимой его не надо было кормить. И как бы символически признавали в темное время года: да, сейчас ад, но все пойдет к лучшему, дух тьмы умрет! Ритуал погони за духами темноты с факелами и их изгнание сегодня, возможно, трансформировался в салют.

Так же как мы празднуем поочередно Рождество и Новый Год, так и древние племена праздновали длительный период. Но у древних в ходу были кровавые ритуалы, все было забрызгано кровью убитых животных, и означало это не что-то страшное, а наоборот - прославление жизни: есть мясо, и значит можно хорошо поесть.

Во время солнцестояния разрешалось даже охотиться на запрещенных территориях - в священных заповедных лесах, куда в повседневной жизни никто не совался, а на праздник можно было поохотиться на оленей, медведей, волков.

ФОТО: Ieva Andersone

Как, поедая мухоморы, придумали Санта Клауса

Одна из теорий гласит: Санта Клаус, которого на санях мчат северные олени, никто иной - как бог древних скандинавов Тор. Возможно, вечнозеленая елочка пришла к нам из Северной Европы, но красный цвет костюма позаимствован у народа суоми, вернее у их шаманов, утверждает оператор Марцис Абеле.

"В мифологии суоми встречаются летающие олени и есть ритуалы вручения подарков. Для суоми были характерны анимистическое восприятие мира и шаманские суеверия. Возможно, шаманы, наевшись мухоморов, которые росли под елкой, погружались в видения.

Между прочим, мухоморы употребляли в своеобразном виде. Ядовитые грибы съедали северные олени, а суоми пили мочу этих животных, в которой было меньше токсичных веществ".

Итак, все собирались вместе, погружались в видения, и шаман представлял, как разгоняясь по стволу ели, облетает с оленями мир. Не исключено, что кто-то из путешественников 19 века наблюдал ритуалы суоми, видел их головные уборы и народные костюмы, и в результате придумал Санта Клауса, которого теперь мы видим в рекламе Coca Cola.

Не бойтесь, духи придут!

В древние времена в самых богатых селениях пили крепкие напитки, настоянные на багульнике и других растениях, трансформирующих сознание. Дело в том, что у наших предков не было цели насладиться бокалом вина у камина, пили они, чтобы хорошо захмелеть, говорит Лаурис.

"Во всех мировых культурах религиозные ритуалы были связаны с употреблением растений, и было бы глупо думать, что наши предки ими не пользовались. Были ритуалы поедания тех же мухоморов. Сохранились старинные поваренные книги, в которых немцы описывали, как кидали в пиво багульник, думая, что это хмель. Сначала от такого напитка становилось весело, а потом было плохо с сердцем и голова разрывалась на части. Багульник токсичен, но меняет восприятие мира".

Подобный опыт потери своего "Я" во время приема психотропных веществ имеет психотерапевтическое значение. Высвобождение энергии помогает заново собрать себя, преодолеть депрессивное состояние. И предки, скорее всего, это понимали.

Райтис рассказывает, что сегодня ученые вновь вернулись к изучению экспериментов с психотропными веществами, которые в 60-е годы 20 века вышли за пределы научных лабораторий. Например, в клиниках Швейцарии и США лечат магическими грибами. "Сегодня это делают психотерапевты, а раньше - шаманы, которые говорили: "Не бойтесь, теперь духи придут!".

Галерея: Зимний солнцеворот у древних балтов. Эпизод фильма "Балтийские племена"

Надо волочить колоду

У древних балтов был ритуал волочения деревянной колоды, а норвежцы вокруг дома волочили целое дерево, которое затем сжигали в течение 12 дней, а в огонь бросали ветви другого дерева, которое волочили в прошлом году. Также и летом на Лиго мы бросаем венки в огонь... Дерево - слишком тяжелое и ценное, возможно, наша колода - более рациональный скандинавского ритуала, допускает Лаурис.

"Люди должны были тянуть эту колоду - такой вот здоровый активный отдых в зимнее время", - продолжает Лаурис, добавляя о себе, что не относится к ненавистникам Рождества.

"Уважения заслуживают и те, кто уже в ноябре украшают дома рождественским декором и поют рождественские песенки". Это помогает им пережить "время призраков" и дать детям представление о праздниках. Ничего страшного, кроме надоевших рождественских песенок, в это время не происходит. Рекомендую не обращать внимания на этот шум и и насладиться праздником. Ведь не все сводится к коммерции, есть много аутентичных, красивых событий".

"У нас есть друг, который собирается провести самую длинную зимнюю ночь в одиночестве в палатке. Думаю, это будет очень мощное переживание. Когда он вернется, возможно, будет готов к обновлению". По мнению Райтиса, это хороший способ как современным горожанам перезапустить свою жизнь.

Если "время призраков", которое продолжалось со дня Мартина до декабря, было периодом общения с ушедшими и встреч с духами предков, то зимние солнцестояние сообщало о конце тьмы и о рождении света. В последствии это проявилось и в христианстве, где рождение Иисуса воспринимается как история о добре, свете и надежде. В это время можно освободиться от старого и ненужного и снова возродиться - лучшими, чем мы были раньше. В этом солидарны братья Абеле - Лаурис, Райтис и Марцис. Самая длинная ночь года возвещает: все будет хорошо. И поэтому ее стоит праздновать!