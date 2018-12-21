Семейное насилие в Эстонии: полиция получает 40 вызовов в день

«Самое главное, чтобы человек, пострадавший от насилия, знал, где искать помощь и мог найти в себе силы ее искать. Жертва никогда не виновата в случившимся, поэтому важно, чтобы другие люди не давали произошедшему оценок, а помогли ей найти необходимую помощь. Большую роль в помощи жертве играют ее близкие и соседи, потому что они могут заметить происходящее и сообщить о насилии. Особенно это важно в отношении детей и пожилых людей, которые не всегда могут попросить о помощи и не всегда понимают, что то, что с ними произошло – это плохо»,– сказала министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут.

По словам министра, для предотвращения случаев насилия и оказания своевременной помощи жертвам разные учреждения ведут совместную работу. В 2019 году из государственного бюджета на услуги помощи жертвам будут выделены дополнительные средства. «Пострадавшие от семейного насилия люди должны получать именно ту помощь, которая необходима именно им. Пусть это будет круглосуточная кризисная помощь или услуги опорных центров, консультация психолога или юриста. Государство предлагает разностороннюю помощь, цель которой – остановить насилие и предложить пострадавшим возможность начать новую жизнь без насилия», – добавила Рийна Сиккут.

С 1 января 2019 года начинает работу круглосуточный кризисный номер помощи жертвам, который был запущен в тестовом режиме в Пярну. Начиная с января следующего года номер кризисного телефона – 116 006. Цель работы номера – обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью. Дальнейшую помощь жертве оказывают: женские опорные центры, работники помощи жертвам, местные самоуправления и семейные врачи. «Многие исследования показывают, что ключевую роль в помощи жертве играет время. Если необходимая помощь поступает своевременно, то с большей долей вероятности жертва примет ее»,– сказал руководитель отдела помощи жертвам насилия Департамента социального страхования Яко Салла.

Совместный пярнуский проект доказал необходимость незамедлительного вмешательства всех ведомств, в рамках которого с места происшествия увозили агрессора, а также там же предлагали поддержку и консультацию. Начиная с 2019 года пярнуский пилотный проект будет запущен по всей Эстонии. «Самое важное – это своевременно оказать помощь пострадавшему, проконсультировать и поддержать его, несмотря на то, было ли возбуждено уголовное дело или нет, а также поддерживать человека до тех пор, пока ситуация не разрешится. Также необходимо быстрое оказание помощи детям, которые стали жертвами насилия, потому что насилие порождает насилие»,– сказала министр внутренних дел Катри Райк.