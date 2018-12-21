Семейное насилие в Эстонии: полиция получает 40 вызовов в день
Как правило, во время праздников возрастает количество случаев семейного насилия, свидетелями которого зачастую становятся дети. Именно поэтому Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел, Департамент полиции и погранохраны, Департамент социального страхования, а также прокуратура призывают замечать случаи насилия и сообщать о них. Необходимую помощь можно получить, позвонив на номер экстренной помощи 112. Кроме того, есть услуга помощи жертвам и женские опорные центры, которые работают круглосуточно. Все необходимые контакты можно найти на странице www.palunabi.ee, которая доступна как на эстонском, так и на русском языках.
«Самое главное, чтобы человек, пострадавший от насилия, знал, где искать помощь и мог найти в себе силы ее искать. Жертва никогда не виновата в случившимся, поэтому важно, чтобы другие люди не давали произошедшему оценок, а помогли ей найти необходимую помощь. Большую роль в помощи жертве играют ее близкие и соседи, потому что они могут заметить происходящее и сообщить о насилии. Особенно это важно в отношении детей и пожилых людей, которые не всегда могут попросить о помощи и не всегда понимают, что то, что с ними произошло – это плохо»,– сказала министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут.
По словам министра, для предотвращения случаев насилия и оказания своевременной помощи жертвам разные учреждения ведут совместную работу. В 2019 году из государственного бюджета на услуги помощи жертвам будут выделены дополнительные средства. «Пострадавшие от семейного насилия люди должны получать именно ту помощь, которая необходима именно им. Пусть это будет круглосуточная кризисная помощь или услуги опорных центров, консультация психолога или юриста. Государство предлагает разностороннюю помощь, цель которой – остановить насилие и предложить пострадавшим возможность начать новую жизнь без насилия», – добавила Рийна Сиккут.
С 1 января 2019 года начинает работу круглосуточный кризисный номер помощи жертвам, который был запущен в тестовом режиме в Пярну. Начиная с января следующего года номер кризисного телефона – 116 006. Цель работы номера – обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью. Дальнейшую помощь жертве оказывают: женские опорные центры, работники помощи жертвам, местные самоуправления и семейные врачи. «Многие исследования показывают, что ключевую роль в помощи жертве играет время. Если необходимая помощь поступает своевременно, то с большей долей вероятности жертва примет ее»,– сказал руководитель отдела помощи жертвам насилия Департамента социального страхования Яко Салла.
Совместный пярнуский проект доказал необходимость незамедлительного вмешательства всех ведомств, в рамках которого с места происшествия увозили агрессора, а также там же предлагали поддержку и консультацию. Начиная с 2019 года пярнуский пилотный проект будет запущен по всей Эстонии. «Самое важное – это своевременно оказать помощь пострадавшему, проконсультировать и поддержать его, несмотря на то, было ли возбуждено уголовное дело или нет, а также поддерживать человека до тех пор, пока ситуация не разрешится. Также необходимо быстрое оказание помощи детям, которые стали жертвами насилия, потому что насилие порождает насилие»,– сказала министр внутренних дел Катри Райк.
«Критический анализ серьезных случаев семейного насилия показывает, что у специалистов как правило есть информация о рисках. Единая система оценивания факторов риска помогает лучше вмешиваться в ситуацию и организовывать совместную работу для того, чтобы социальная система могла бы помогать каждой семье индивидуально»,– пояснила заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.
Кроме быстрого реагирования и своевременной помощи жертве также необходимо заниматься агрессором, его взглядами и поведением для того, чтобы прекратить семейное насилие. Первая социальная программа по исправлению поведения агрессора была запущена в этом году в Таллинне, когда на это впервые были выделены денежные средства. Со следующего года благодаря дополнительному финансированию эта программа будет расширена по всей Эстонии.
С 2019 года до одного миллиона евро поднимется также финансирование женских опорных центров, что позволит открыть дополнительные опорные центры в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Контакты женских опорных центров доступны на домашней странице департамента социального страхования. Также в женские опорные центры могут направить как полиция, так и работники помощи жертвам.
Справка:
- расходы, связанные с семейным насилием в Эстонии, превышают 116 миллионов евро в год из-за чего необходимо уделять большее внимание предотвращению семейного насилия. Особенно необходимо добиться того, чтобы жертвы принимали необходимую помощь;
- по состоянию на 15 декабря 2018 года, в Департамент полиции и погранохраны в этом году поступило 14 277 жалоб о семейном насилии. В 3708 случаях были возбуждены уголовные дела;
- за 11 месяцев этого года подобных случаев было зарегистрировано больше, чем за весь прошлый год. Это связано с лучшей осведомленностью людей, а также с более плотной работой ведомств.
Что делать, если вы стали свидетелем насилия?
- Если вы стали жертвой насилия или слышите ругань, крики о помощи, видите, что кто-то применил по отношению к другому насилие, то звоните на номер экстренной помощи 112. Не пытайтесь разрешить ситуацию самостоятельно, потому что агрессор может напасть и на вас.
- Если вы столкнулись с жертвой, то поговорите с ней. Помогите ей понять, что жертва никогда не виновата в том, что по отношению к ней было применено насилие.
- Помогите ей найти в себе силы обратиться за помощью в полицию, в женский опорный центр или к врачу для того, чтобы зафиксировать побои. Контакты помощи жертвам и женских опорных центров можно найти на странице www.palunabi.ee, которая доступна как на эстонском, так и на русском языках.
- Если вы видите нуждающегося в помощи ребенка, то звоните на номер помощи детям 116 111.
- Не давайте оценок, а помогите найти нужные контакты и помощь!
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