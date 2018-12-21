Сел на поезд и пропал: полиция разыскивает 84-летнего мужчину

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас рассказал, что пожилого мужчину посадили на поезд в Йыгева, откуда он должен был отправиться в Тапа. «Там у него есть знакомый, но с поезда Яак так и не сошел. Так как у пропавшего не было с собой телефона, нет возможности выяснить, сошел ли он с поезда до Тапа или поехал дальше», - отметил оперативный дежурный. Поезд двигался по маршруту Йыгева-Тамсалу-Тапа-Юлемисте-Китсекюла-Таллинн.

«Полиция связалась с Elron, чтобы получить запись с камеры видеонаблюдения, установленной в вагоне, которая помогла бы установить, на какой остановке мужчина мог покинуть поезд. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на остановках. Еще полиция собирает дополнительную информацию в больницах, приютах и других местах, куда этот человек мог попасть», - добавил Томмингас.

Жизнь Яака без посторонней помощи и в зимних условиях может быть в опасности, так как, по словам близких, в последнее время у него появились проблемы с ориентацией в пространстве. Совсем недавно пожилой мужчина так же ушел в неизвестном направлении, родственники начали поиски, но, к счастью, тогда Яак сам нашел дорогу домой.

Он был одет в темную куртку и, возможно, на нем была также темная кепка. Его рост - около 170 см, Яак слегка сгорблен.