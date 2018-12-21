Пт, 21.12.2018
Это уже сигнализирует обществу о том, что эстонцев здесь будто и не ждут. Ильмар Томуск
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  • Видео: на рынке в Таллинне выстроилась очередь из 40 человек за особенным продуктом

Видео: на рынке в Таллинне выстроилась очередь из 40 человек за особенным продуктом

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ФОТО: скриншот

В пятницу на Центральном рынке в Таллинне собрались почти 40 человек, которые терпиливо ждали в очереди, чтобы купить у одного проверенного продавца квашеную капусту. Некоторые из покупателей признались, что уже десять лет в Рождество приобретают именно эту капусту, сообщает Postimees.

«Здесь капусту можно покупать закрытыми глазами, поскольку знаешь, что всегда будет хорошей», - прокомментировала посетительница Центрального ранка Альви.

«Последние десять лет бываю в этой очереди», - сказал Олев, по словам которого, он предпочитает именно эту капусту, поскольку просто привык ее есть.

Также и Криста уже десять лет покупает капусту именно у этого продавца. По ее словам, речь идет об очень хорошей капусте, но что такого в ней особенного, стоит спросить у самого продавца.

Сам легендарный продавец капусты на Центральном рынке отказался от интервью.

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