Видео: на рынке в Таллинне выстроилась очередь из 40 человек за особенным продуктом

«Здесь капусту можно покупать закрытыми глазами, поскольку знаешь, что всегда будет хорошей», - прокомментировала посетительница Центрального ранка Альви.

«Последние десять лет бываю в этой очереди», - сказал Олев, по словам которого, он предпочитает именно эту капусту, поскольку просто привык ее есть.

Также и Криста уже десять лет покупает капусту именно у этого продавца. По ее словам, речь идет об очень хорошей капусте, но что такого в ней особенного, стоит спросить у самого продавца.

Сам легендарный продавец капусты на Центральном рынке отказался от интервью.