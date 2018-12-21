«Реал» не собирается возвращать Моуринью

Руководство «Реала» не собирается в краткосрочной или долгосрочной перспективе возвращать на пост главного тренера Жозе Моуринью, сообщает championat.com.
Вместо этого боссы мадридского клуба, по всей видимости, поддержат Сантьяго Солари, который был назначен наставником «Реала» после увольнения Хулена Лопетеги.
Ранее в СМИ появилась информация, что испанский клуб контактировал с Моуринью по поводу его возвращения в Мадрид ещё в октябре, а позже вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес общался с агентом специалиста — Жорже Мендешем, представляющим интересы Моуринью. Отмечалось, что «Реал» планирует подписать контракт с португальцем после 1 июля 2019 года, чтобы избежать выплаты неустойки «Манчестер Юнайтед» в размере € 5 млн.
Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.