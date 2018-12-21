«Реал» не собирается возвращать Моуринью

Ранее в СМИ появилась информация, что испанский клуб контактировал с Моуринью по поводу его возвращения в Мадрид ещё в октябре, а позже вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес общался с агентом специалиста — Жорже Мендешем, представляющим интересы Моуринью. Отмечалось, что «Реал» планирует подписать контракт с португальцем после 1 июля 2019 года, чтобы избежать выплаты неустойки «Манчестер Юнайтед» в размере € 5 млн.