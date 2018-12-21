Пт, 21.12.2018
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  • Перебранка на дороге закончилась нападением на женщину

Перебранка на дороге закончилась нападением на женщину
Потерпевшая госпитализирована

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Kiirabi.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Вчера, 20 декабря, в Нарве перебранка на улице Герасимова закончилась нападением на 73-летнюю женщину.

По предварительным данным, посреди проезжей части шел пьяный мужчина, автомобиль остановился, чтобы уступить ему дорогу. Пешеход стал агрессивным и ударил автомобиль, после чего 73-летняя пассажирка призвала его к порядку.

Пьяный пешеход ударил пожилую даму сумкой и сбежал.

Скорая помощь доставила потерпевшую под надзор врачей в больницу.

Полиция задержала 37-летнего подозреваемого.

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