Перебранка на дороге закончилась нападением на женщину

Перебранка на дороге закончилась нападением на женщинуПотерпевшая госпитализирована
21 декабря 2018, 13:23
Вчера, 20 декабря, в Нарве перебранка на улице Герасимова закончилась нападением на 73-летнюю женщину.
По предварительным данным, посреди проезжей части шел пьяный мужчина, автомобиль остановился, чтобы уступить ему дорогу. Пешеход стал агрессивным и ударил автомобиль, после чего 73-летняя пассажирка призвала его к порядку.
Пьяный пешеход ударил пожилую даму сумкой и сбежал.
Скорая помощь доставила потерпевшую под надзор врачей в больницу.
Полиция задержала 37-летнего подозреваемого.