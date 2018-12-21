Арестованному в Японии экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

Как уточняет Kyodo, теперь бывшему топ-менеджеру грозит новый арест сроком на 10 дней, сообщает Newsru.com. При этом накануне суд отказался продлевать арест Гона по первому делу о финансовых махинациях, и предполагалось, что Гон сможет выйти из тюрьмы под залог, но теперь такой исход представляется маловероятным.

Если ранее Гона и арестованного вместе с ним топ-менеджера Грега Келли обвинили в сокрытии доходов в период с 2011 по 2015 год на общую сумму в 44,5 млн долларов, то теперь речь идет о том, что Гон, будучи генеральным директором Nissan, списал на компанию потери инвестиций в размере 16,5 млн долларов, которые он понес лично из-за финансового кризиса 2008 года.

64-летний Гон, родился в Бразилии в ливанской семье. Его можно назвать одним из самых известных топ-менеджеров автомобильных компаний – 20 лет назад Гон фактически спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других шагов. Кроме того, именно он был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая российский "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

С 2005 года Гон совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года возглавляет совет директоров компании. В декабре 2016 года он был избран председателем совета директоров Mitsubishi. В апреле прошлого года Карлос Гон передал полномочия исполнительного директора Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров компании. Кроме того, в 2013-2016 годах он возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

22 ноября Гон был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров Nissan (Келли также исключили из совета), а вскоре топ-менеджера уволили и с должности председателя совета директоров Mitsubishi. В Renault временным президентом концерна назначили Тьерри Боллоре, отметив, что Гон останется председателем совета и главным исполнительным директором компании.