Фото: в магазинах Эстонии обнаружены опасные игрушки и потребительские товары

Опасными для детей оказались следующие игрушки:

Игрушечный набор Zabawka, продававшийся в магазине «Тысяча мелочей» фирмы Akela Kaup OÜ

Игрушка Feliz Music в магазине Kodutop фирмы Kodutop OÜ

Игрушки для ванной Foxter Soft Balls и Foxter Bathing Fun, продававшиеся в магазине Maxima фирмы Maxima Eesti OÜ

Вышеперечисленные игрушки признаны опасными, поскольку в ходе тестирования от них отошли некоторые детали, которые при попадании в дыхательные пути могут спровоцировать приступ удушья у маленьких детей. Кроме того, опасными названы предназначенные для малышей джемпер Happy House и пинетки, которые продавались в магазине Adelli фирмы Adelli Kaubanduse OÜ, так как от них тоже отлетели детали - бусинки и блестки.

Из-за избытка фталатов из продажи изъяли набор пластиковых игрушек Frozen, который можно было купить в расположенном в Килинги-Нымме магазине Perepood (FIE Aavi Lensment). Фталаты используются в основном для обеспечения эластичности и пластичности пластмассовых изделий, но их содержание в детских игрушках и товарах не должно превышать 0,1 процента от общей массы пластикового материала. Фталаты оказывают долгосрочное токсическое воздействие на организм человека, вызывая, например, гормональные нарушения.

Протестированы были также шесть кожаных изделий на содержание хрома VI и пять модных украшений для определения содержания никеля. В Европейском союзе установлены придельные номы содержания как никеля, так и хрома VI, поскольку при соприкосновении с кожей они могут вызывать у чувствительных людей аллергические реакции.

Из шести протестированных кожаных изделий в четырех выявлены излишки хрома VI - в одном браслете и трех парах перчаток. Браслет New Vintage by Kriss продавался в пярнуском магазине Suveniir OÜ. Кожаные перчатки были в продаже в Võru Kaubamaja (Võru TÜ, перчатки GT1174), а также магазинах N Trend (Kaubandus OÜ, перчатки Birreti) и 4 Seasons (Vikserra OÜ, перчатки Yimer).

Содержание никеля превышало норму в комплекте украшений Fashion Jewelry, продававшегося в пярнуском Kodutop (Kodutop OÜ), и сережках, которые можно было приобрести в магазинах Mosaic (Baltman OÜ).