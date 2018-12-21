Пт, 21.12.2018
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Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

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MMi finaal: Prantsusmaa - Horvaatia.

ФОТО: ALEXEY KUDENKO / Sputnik

Матчи чемпионата мира в России посмотрело более половины населения Земли, сообщает официальный сайт ФИФА.

3,572 миллиарда человек во всех странах мира в возрасте от четырех лет смотрели трансляции матчей ЧМ-2018 по телевизору и на цифровых платформах.

Прямую трансляцию финала между Францией и Хорватией посмотрели 1,12 миллиарда человек.

Средняя аудитория прямых трансляций матчей ЧМ-2018 составила 191 миллион человек.

Количество зрителей, посмотревших трансляции игр ЧМ-2018 в течение хотя бы трех минут, составило 3,04 миллиарда человек. Это на 10,9% превышает показатель предыдущего чемпионата мира в Бразилии.

«Эти цифры подтверждают, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории», – заявил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок

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