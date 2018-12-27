Стройная фигура в 2019 году: Kак похудеть за короткое время на 16 кг

– Каким был твой прежний опыт похудения?

- Все прежние намерения похудеть были недолгими и неудачными, потому что попытки меньше есть просто не работали. И эти отговорки – «Ну, сегодня же можно ничего не соблюдать. Но только сегодня» – затягивались до следующего раза, когда я снова пыталась похудеть. Вот такая бесконечная история (смеется).

- Какая у тебя была мотивация похудеть именно сейчас?

- Приближалась встреча выпускников, и в таком виде я там появляться не хотела. Очень хотелось при встрече с одноклассниками, которых не видела 10 лет, себя хорошо чувствовать и, вообще, хорошо выглядеть. Для этого надо было быстро скинуть много лишнего веса и привести в порядок здоровье.

– Как ты узнала о Стокгольмской диете?

- Моя знакомая недавно прошла 7-дневный курс Стокгольмской диеты, и результаты у нее были на удивление хорошие! К тому же в интернете я нашла много вдохновляющих историй и хороших отзывов. Несмотря на свой скептицизм, я все же решила попробовать сама. Кроме того – мои намерение и выбор поддержали все близкие!

– Удавалось ли соблюдать диету?

- Я начала диету через пару дней после получения плана. Специалисты по питанию Стокгольмской диеты составили мне подходящий план питания, и оставалось только следовать ему. Я была приятно удивлена тем, что соблюдать меню было так просто и что все продукты оказались легко доступными. Я взвешивалась каждый день. Становясь на весы, я ощущала себя на седьмом небе от счастья. Уже скоро мой гардероб большого размера сменили красивые платья и костюмы. В целом я сбросила 16 килограммов, и, если бы меня теперь спросили, стоило ли это того, я бы ответила: «Я больше никогда не хочу выглядеть и чувствовать себя так, как прежде».



ФОТО: Creative.gs



– Ты бы порекомендовала другим людям попробовать Стокгольмскую диету?